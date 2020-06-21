Число эвакуированных из дома в Киеве, где произошел взрыв, возросло до 23, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв произошел в девятиэтажном жилом доме в Киеве, разрушены четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи. Спасатели эвакуировали из дома 21 человека, трое спасены, двое погибли. Правоохранители завели уголовное дело. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва в доме в Киеве – взрыв газа или взрывное устройство.

«Эвакуировали 23 человека. Деблокировали три человека», — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что на месте взрыва нашли тело женщины 1943 года рождения.

Спасатели устанавливают тросы и распорки для стабилизации конструкций дома.