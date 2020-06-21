Спасатели нашли второго погибшего под завалами дома в Киеве, где произошел взрыв газа, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайном ситуациям.

Ранее сообщалось об одном погибшем.

Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в Киеве, разрушены межэтажные перекрытия нескольких этажей. Спасатели эвакуировали из дома 21 человека, трое спасены из-под завалов.

«По состоянию на 12.00 (совпадает с мск) найдено два погибших человека», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, продолжается эвакуация жителей дома. В Госслужбе по ЧС уточнили, что в результате взрыва разрушены четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи.

На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасатели и полицейские.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко подтвердил, что в результате взрыва в многоэтажном доме в Киеве погибли два человека. «Вероятно, взрыв произошел на шестом этаже. Мы устанавливаем его причины. На данный момент известно, что, к сожалению, два человека погибли. Лишь после предварительных выводов взрывотехников и представителей Госслужбы по ЧС мы сможем приступить к разбору завалов», — цитирует Клименко пресс-служба МВД.