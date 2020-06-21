Спасатели нашли второго погибшего под завалами дома в Киеве, где произошел взрыв газа, сообщила в воскресенье пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайном ситуациям.
Ранее сообщалось об одном погибшем.
Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в Киеве, разрушены межэтажные перекрытия нескольких этажей. Спасатели эвакуировали из дома 21 человека, трое спасены из-под завалов.
«По состоянию на 12.00 (совпадает с мск) найдено два погибших человека», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, продолжается эвакуация жителей дома. В Госслужбе по ЧС уточнили, что в результате взрыва разрушены четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи.
На месте происшествия работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасатели и полицейские.
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко подтвердил, что в результате взрыва в многоэтажном доме в Киеве погибли два человека. «Вероятно, взрыв произошел на шестом этаже. Мы устанавливаем его причины. На данный момент известно, что, к сожалению, два человека погибли. Лишь после предварительных выводов взрывотехников и представителей Госслужбы по ЧС мы сможем приступить к разбору завалов», — цитирует Клименко пресс-служба МВД.