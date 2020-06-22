Спасатели обнаружили четвертого погибшего под завалами дома в Киеве, где произошел взрыв, сообщил в понедельник мэр украинской столицы Виталий Кличко.

В воскресенье пресс-служба госслужбы по ЧС сообщила, что взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Киеве, разрушены несколько этажей. Спасатели эвакуировали из дома 23 человек, троих достали из-под завалов. Позже госслужба по ЧС сообщила, что еще три человека погибли. Возбуждено уголовное дело. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии взрыва — газ или взрывное устройство.

«Спасатели обнаружили под завалами на четвертом этаже дома по ул. Соломии Крушельницкой 1/5 тело еще одного погибшего, предварительно — мужского пола. Сейчас продолжаются работы по деблокированию тела. Неизвестной остается судьба еще одного жителя этого дома», — написал Кличко в своём Telegram-канале.