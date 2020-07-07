Начальные и средние школы Кении откроются только в январе 2021 года из-за распространения коронавируса нового типа, сообщили в министерстве образования страны.

«Дошкольные учреждения, начальные и средние школы откроются в январе; в 2020 году не будут проводиться экзамены на получение аттестата о начальном и среднем образовании», — приводится в Twitter минобразования Кении заявление главы ведомства Альберта Магохи.

Министр отметил, как сообщает канал Citizen TV, что все экзамены пройдут в следующем году. Школы откроются, подчеркнул он, если будет «сглажена кривая заражения» или «станет больше известно об этом вирусе».

По его словам, университеты будут открываться в индивидуальном порядке.

Накануне президент Кении Ухуру Кениата объявил о прекращении действия запрета на въезд и выезд из округов Найроби, Момбаса и Мандера с 04.00 вторника. Также начинается поэтапное открытие мест отправления религиозных культов, они будут работать в ограниченном режиме. Кроме того, Кениата продлил еще на 30 дней действие комендантского часа. Президент также отметил, что внутреннее авиасообщение возобновится с 15 июля, а международное — 1 августа.

Президент подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации с COVID-19 власти вернут в силу все ослабленные ограничения.

По последним данным, число заразившихся COVID-19 в Кении составляет 8067 человек. Скончались в общей сложности 164 человека с коронавирусом, излечились 2414 заболевших.