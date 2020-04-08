Состояние двух пациентов в Кемеровской области, у которых 7 апреля подтвердилось наличие коронавируса SARS-CoV-2, в настоящий момент стабильное. Об этом сообщили в региональной администрации в среду, 8 апреля.

«За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Оба пациента помещены в инфекционную больницу города Кемерово, получают медицинскую помощь в полном объеме. Их состояние стабильное», — отметили представители администрации Кемеровской области в Telegram-канале.

Кроме этого, еще три пациента из Новокузнецка, у которых коронавирус был выявлен 6 апреля, продолжают получать лечение в региональных медицинских организациях.

1 апреля губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев приехал в торговый центр в Новокузнецке и потребовал от посетителей и сотрудников разойтись из-за угрозы распространения коронавируса. «Незамедлительно сразу опускайте занавес! Я вас оштрафую очень сильно <…> вплоть до уголовной ответственности. Магазин покинуть!» — заявил Цивилев. На тот момент в регионе был выявлен один случай заражения коронавирусом.

По последним данным, в России зафиксировано 7497 случаев заражения коронавирусом, всего умерли от инфекции 58 человек, а вылечились ― 494.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

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