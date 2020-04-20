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Вывозным рейсом из Бангкока в Кемерово прибыли 76 пассажиров, сообщил РИА Новости министр туризма Кузбасса Антон Пятовский.

Тринадцать человек из них помещены в обсерватор, 63 получили постановления о самоизоляции.

Пятовский добавил, что в Таиланде остается небольшая часть жителей Кемеровской области. Они приняли решение дожидаться окончания пандемии новой коронавирусной инфекции и вернутся домой после открытия международного авиасообщения между странами.

В Кузбассе выявлен 41 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Шесть человек уже выздоровели и выписаны из больниц, одна пациентка, жительница поселка Краснобродского, лечившаяся от пневмонии в Беловской районной больнице, скончалась, посмертный анализ показал наличие у нее коронавирусной инфекции.

По данным на воскресенье, в медицинских учреждениях области получают лечение 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции остаются 1617 человек.

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