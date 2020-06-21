Груз с медицинской помощью из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) для борьбы с коронавирусом, о поставке которой договорился глава Чечни Рамзан Кадыров, прибыл в Кабардино-Балкарию, сообщил глава региона Казбек Коков.

Ранее сообщалось, что Кадыров договорился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заед Аль Нахайаном о том, что ОАЭ предоставит гуманитарную помощь нескольким республикам Северного Кавказа.

«В Кабардино-Балкарскую Республику прибыл груз — помощь, переданная по договоренности главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заед Аль Нахайаном. Она включает в себя средства индивидуальной защиты для наших медиков, а также тест-системы», — написал Коков в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Он выразил благодарность шейху Мухаммеду бен Заед Аль Нахайану за «важную в настоящее время поддержку», а также поблагодарил Кадырова «за инициативу и организацию столь благородного дела».

По данным регионального минздрава, прибывший груз включает в себя 1 тысячу тестов, 2,5 тысячи одноразовых противочумных костюмов, 100 тысяч пар перчаток, 10 тысяч масок, 10 тысяч пар бахил, 2 тысячи санитайзеров, 2 тысячи упаковок салфеток и 1 тысячу халатов.

В Кабардино-Балкарии выявлен 4361 случай коронавирусной инфекции COVID-19, скончались 45 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

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