Вахитовский районный суд Казани в понедельник, 20 января, удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) генерального директора УК «АС Менеджмент» Роберта Хайруллина, который был осужден по делу о пожаре в казанском торговом центре «Адмирал», жертвами которого стали 19 человек. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд приходит к выводу, что ходатайство адвокатов подлежит удовлетворению», — цитирует агентство слова судьи.

Всего по делу обвиняются 12 человек: представители собственника здания, арендаторы и сотрудники надзорных органов.

В конце мая 2019 года Кировский районный суд в Казани приговорил к 13 годам в исправительной колонии Гусейна Гахраманова, директора компании-арендатора «Адмирала». Его заместители Гюльгусейн Наджафов и Николай Каекин получили 9,5 лет колонии общего режима и 7 лет колонии строго режима соответственно, отмечает «Газета.ру».

Пожар в торговом центре произошел днем 11 марта 2015 года. В результате возгорания здание обрушилось, жертвами трагедии стали 19 человек, 61 получил травмы, более 600 людям был нанесен материальный ущерб.

Причиной ЧП стала эксплуатация в качестве торгового комплекса здания, которое не было предназначено для этих целей и имело грубые нарушения требований пожарной безопасности. В ходе расследования допросили более 700 потерпевших и 900 свидетелей, провели более 170 судебных экспертиз.