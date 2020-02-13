Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства Саудовской Аравии в Казани. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и полномочными представителями президента Российской Федерации в Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах, об открытии в городе Казани генерального консульства королевства Саудовская Аравия с консульским округом», — говорится в документе.

Согласно распоряжению, в консульский округ включены республики Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Чечня, Чувашия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области, а также Пермский край.

В то же время, правительству Татарстана рекомендовано выделить служебное и жилое помещения на условиях аренды или приобретения их в собственность, а также решить другие организационные вопросы по размещению генерального консульства в Казани.

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