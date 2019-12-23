СПОРТ

В Казахстане завершился чемпионат мира по борьбе алыш

21:35 23/12/2019

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В Нур-Султане сегодня завершается чемпионат мира по алыш – древней борьбе на поясах. Упоминание этого вида единоборств можно встретить даже в наскальных рисунках, передает «МИР 24». Сейчас эта борьба переживает второе рождение. На турнир в Казахстан приехали 250 спортсменов из 27 стран. Мужчины и девушки выступают в 6 весовых категориях. Главная особенность древней борьбы – как раз пояс. Его отпускать нельзя ни в коем случае. «Для Азии это традиционное единоборство. А в Европе оно набирает популярность. Ранее в ходе поединка представительница Сербии обыграла соперника из Казахстана и стала чемпионкой мира», – рассказал президент Всемирной Федерации «Алыш» Адилет Байаманулы. Чемпионат мира по алыш проводится уже в 17-й раз и впервые в Казахстане. Победителем турнира стала сборная Кыргызстана. Она выиграла и мужской, и женский зачеты.

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