Порядка 3,2 тысячи сайтов в Казахстане в 2019 году признали незаконными и заблокировали в рамках борьбы с радикальными течениями в республике, сообщила в понедельник министр информации и общественного развития республики Аида Балаева.

«В 2019 году было проанализировано более 5300 интернет-ресурсов, из которых 3200 были признаны незаконными. Все они были вовремя заблокированы», — сказала Балаева в ходе отчетной встрече перед населением.

Она отметила, что «самое важное в этой области — это создать иммунитет населения против радикальных движений и предотвратить межрелигиозные конфликты в стране».