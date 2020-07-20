В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 499 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 71 838, сообщила в понедельник межведомственная комиссия.

Число выздоровевших пациентов превышает 43 тысячи. В стране зафиксировано 464 случая смерти от коронавируса.

«Зарегистрированы 1499 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей — 793, бессимптомных носителей — 706», — говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.

Наибольшее число новых случаев заболевания за сутки выявлено в Нур-Султане (226), Алма-Ате (221) и Карагандинской области (148).