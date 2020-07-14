В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1856 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 61 755, сообщила во вторник межведомственная комиссия.

Ранее минздрав сообщил, что на 12 июля в стране зафиксированы 375 случаев смерти от коронавируса. Количество выздоровевших пациентов превышает 34 тысячи.

«Зарегистрированы 1856 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей — 845, бессимптомных носителей — 1011», — говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.

Наибольшее число новых случаев заболевания за сутки выявлено в Восточно-Казахстанской области (225), Алма-Ате (220) и Нур-Султане (211).