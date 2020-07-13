В Казахстане за минувшие сутки выявлено 1646 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 59 899, сообщила в понедельник межведомственная комиссия.

Ранее минздрав сообщил, что на 12 июля в стране зафиксировано 375 случаев смерти от коронавируса. Количество выздоровевших пациентов превышает 33,8 тысячи.

«Зарегистрированы 1646 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей — 689, бессимптомных носителей — 957», — говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.

Наибольшее число новых случаев заболевания за сутки выявлено в Атырауской области (266), Алма-Ате (231) и Карагандинской области (176).

В Казахстане понедельник объявлен днем общенационального траура по жертвам пандемии коронавирусной инфекции.