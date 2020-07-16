В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 674 случая коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 65 188, сообщила в четверг межведомственная комиссия.

Количество выздоровевших пациентов превышает 38 тысяч. В стране зафиксировано 396 случаев смерти от коронавируса.

«Зарегистрированы 1674 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей — 811, бессимптомных носителей — 863», — говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.

Наибольшее число новых случаев заболевания за сутки выявлено в Алма-Ате (219), Атырауской области (218) и Нур-Султане (204).