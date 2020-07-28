В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1526 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 84 648, сообщила во вторник межведомственная комиссия.

Число выздоровевших пациентов превышает 52,5 тысячи. В стране зафиксированы 610 случаев смерти от коронавируса.

«Зарегистрированы 1526 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей — 870, бессимптомных носителей — 656», — говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.

Наибольшее число новых случаев выявлено в Алма-Ате (253) и Нур-Султане (250).