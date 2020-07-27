В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1402 случая коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 83 122, сообщила в понедельник межведомственная комиссия.

Число выздоровевших пациентов превышает 51,8 тысячи. В стране зафиксированы 610 случаев смерти от коронавируса.

"Зарегистрированы 1402 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей — 813, бессимптомных носителей — 589", — говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.

Наибольшее число новых случаев выявлено в Нур-Султане (292) и Алма-Ате (221).