Казахстан за минувшие сутки выявил 1962 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 53 021, сообщила в четверг межведомственная комиссия (МВК) по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее минздрав сообщил, что на 6 июля в стране зафиксировано 264 случая смерти от коронавируса. Данные о летальных исходах в стране обновляются еженедельно. Количество выздоровевших пациентов превышает 34,1 тысячи.

«Зарегистрированы 1962 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей — 753, бессимптомных носителей — 1209», — говорится в сообщении МВК в Telegram-канале.

Наибольшее число новых случаев заболевания за сутки выявлено в Атырауской области (658), Алма-Ате (177) и Карагандинской области (150).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.