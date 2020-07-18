В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1808 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 68 703, сообщила в субботу межведомственная комиссия.

Количество выздоровевших пациентов превышает 40 тысяч. В стране зафиксировано 464 случая смерти от коронавируса.

«Зарегистрированы 1808 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей — 895, бессимптомных носителей — 913», — говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.

Наибольшее число новых случаев заболевания за сутки выявлено в Нур-Султане (252), Алма-Ате (229) и Восточно-Казахстанской области (203).