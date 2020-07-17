В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1707 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 66 895, сообщила в пятницу межведомственная комиссия.

Количество выздоровевших пациентов превышает 39 тысяч. В стране зафиксировано 396 случаев смерти от коронавируса.

«Зарегистрированы 1707 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей — 925, бессимптомных носителей — 782», — говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.

Наибольшее число новых случаев заболевания за сутки выявлено в Алма-Ате (282), Нур-Султане (214) и Атырауской области (181).