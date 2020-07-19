В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 636 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 70 339, сообщила в воскресенье межведомственная комиссия.

Число выздоровевших пациентов превышает 42 тысячи. В стране зафиксировано 464 случая смерти от коронавируса.

«Зарегистрированы 1636 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей — 908, бессимптомных носителей — 728», — говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.

Наибольшее число новых случаев заболевания за сутки выявлено в Нур-Султане (258), Алма-Ате (220) и Атырауской области (184).