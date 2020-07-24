В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1687 случаев коронавируса, общее число заражений достигло 78 486, сообщила в пятницу межведомственная комиссия.

Число выздоровевших пациентов превышает 48 тысяч. В стране зафиксированы 610 случаев смерти от коронавируса.

«Зарегистрированы 1687 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей — 911, бессимптомных носителей — 776», — говорится в сообщении комиссии в Telegram.

Наибольшее число новых случаев выявлено в Алма-Ате (247), Восточно-Казахстанской (216) и Атырауской (180) областях.