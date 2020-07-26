В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 494 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 81 720, сообщила в воскресенье межведомственная комиссия.

Число выздоровевших пациентов превышает 51,8 тысячи. В стране зафиксированы 610 случаев смерти от коронавируса.

«Зарегистрированы 1 494 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей — 856, бессимптомных носителей — 638», — говорится в сообщении комиссии в Telegram-канале.

Наибольшее число новых случаев выявлено в Алма-Ате (173) и Нур-Султане (284).