Усиленный карантин вводится с 23 июня в Костанайской области Казахстана (на севере республики, граничит с Россией) из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба областной администрации.

«В Костанайской области отмечается резкое ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Ежедневно регистрируется от 50 до 100 заболевших. Число зараженных достигло 518 человек. С учетом роста числа заболевших главным государственным санитарным врачом Костанайской области Владимиром Нечитайло принято решение по усилению в регионе режима карантина с 23 июня по 30 июня», — говорится в сообщении.

В данный период в регионе будет приостановлена деятельность детских дошкольных учреждений вне зависимости от формы собственности, запрещена работа спортивных кружков и секций, за исключением тренировок на открытом воздухе группами до 20 человек, пояснили в пресс-службе. Кроме того, в области будет ограничена деятельность объектов общественного питания, которые смогут работать только режиме доставки и «на вынос».

Причинами ухудшения эпидемиологической ситуации, по словам Нечитайло, явилось массовое неисполнение ограничительных мероприятий как со стороны населения, так и субъектов предпринимательства. В частности, несмотря на запрет, в кафе и ресторанах проводились банкеты, свадьбы, праздничные вечера.

По данным властей региона, на ближайших выходных — 27 и 28 июня — в шести городах области (Костанай, Рудный, Житикара, Лисаковск, Аркалык и Тобыл) будет введен режим «локдауна» — самого строгого карантина, предусматривающего запрет выхода жителей из дома. Исключение будет сделано для граждан, направляющихся на работу, в ближайшую аптеку, магазин, ухаживающих за престарелыми лицами, выгуливающих домашних животных.

В указанных городах также будут закрыты торговые объекты (за исключением продуктовых), рынки, скверы, парки, набережные, отметили в обладминистрации.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,7 миллиона случаев заражения, свыше 461 тысячи человек скончались.