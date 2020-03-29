Chevrolet Damas и Labo местной сборки оцениваются всего в 3 миллиона тенге, что составляет 522 тысячи рублей по актуальному курсу. Эти машины будут самыми бюджетными в сегменте на казахском рынке и станут прямыми конкурентами коммерческим Lada Largus и Peugeot Partner.

По информации сайта 110km.ru, объем выпуска автомобилей Chevrolet в Костанае будет ограничен на отметке 26 тысяч единиц в год. Большая часть из произведенных здесь машин будет поставляться на экспорт, в том числе и в Россию.

«На российский рынок вернутся недорогие модели Chevrolet от узбекского концерна UzAuto Motors. По данным пресс-службы импортера, весной 2020-го в РФ стартуют продажи трех бюджетников: хэтчбека Spark, а также двух седанов — Cobalt и Nexia. Примечательно, что в нашей стране дилерская сеть марки будет создана на базе текущих ДЦ концерна General Motors, нескольких автосалонов Ravon, а также авторизированных сервисных центров Chevrolet», — пишет издание «Новые автомобили».