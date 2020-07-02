С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.

На такие меры власти пошли из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости COVID-19. Ограничительные меры будут действовать в течение 14 дней с возможностью продления.

Что касается транспорта, то в стране приостановят автобусное сообщение между регионами, а работу общественного транспорта ограничат по времени. Авиасообщение между регионами сохранится, как и с другими странами (но без увеличения их списка). Ограничат и железнодорожное сообщение.

Вводится запрет на массовые мероприятия, а также семейные и памятные. По улицам, паркам и скверам можно будет ходить группами не более трех человек, люди старше 65 лет должны оставаться дома. При этом разрешаются индивидуальные тренировки на открытом воздухе.

Закрываются салоны красоты, парикмахерские, спорт-залы и фитнес-центры, бассейны и аквапарки, крытые рынки, пляжи, музеи и выставки, развлекательные центры, детские сады (кроме дежурных групп), кинотеатры, детские оздоровительные лагеря, религиозные объекты и т. п.

Как минимум 80 процентов сотрудников государственных организаций, национальных компаний и других офисов будут работать удаленно. Медицинские центры смогут принимать пациентов по записи.

Работать продолжат аптеки, продовольственные магазины и открытые рынки. Предприятия общественного питания на открытом воздухе, стройки, промышленные предприятия с непрерывным производственным циклом, предприятия агропрома, рыбного хозяйства и животноводства, а также сферы услуг (автомойки, ремонт автомобилей и бытовой техники) и некоторые другие также смогут работать, но с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и с ограничениями по времени.

Как отметил глава правительства Аскар Мамин, в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации карантин либо продлят еще на две недели, либо ужесточат.

По последним данным, в Казахстане насчитывается более 42 тысяч случаев коронавирусной инфекции, 188 человек умерли, 13,8 тысячи выздоровели.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.