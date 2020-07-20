Граждане Казахстана с симптомами пневмонии и ОРВИ смогут бесплатно сдать тест на коронавирус по направлению участкового врача, сообщил в понедельник фонд социального медицинского страхования республики.

В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 499 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 71 838. Число выздоровевших пациентов превышает 43 тысячи. В стране зафиксировано 585 случаев смерти от коронавируса.

В сообщении фонда отмечается, что пройти ПЦР-тестирование бесплатно могут пациенты, которые лежат в инфекционных стационарах, а также пациенты в провизорных стационарах с подозрением на COVID.

«Граждане, которые имеют симптомы ОРВИ и пневмонии по направлению своего лечащего участкового врача при наличии показаний, бессимптомные носители вируса, госпитализированные в карантинный изолятор, пациенты при плановой госпитализации в стационар (беременные, пациенты при экстренной госпитализации)», — проинформировали в фонде.

В конце июня сразу несколько крупных частных клиник приостанавливали проведение ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию, объясняя это дефицитом реагентов, необходимостью проведения профилактического обслуживания диагностического оборудования. Закрытие ряда крупных пунктов тестирования в столице Казахстана и Алма-Ате привело к возникновению больших очередей в работающих точках забора анализов. Иногда ожидание в очереди могло занять несколько часов. В связи с этим многие казахстанцы предпочитали отказаться от прохождения тестирования, так как результат теста не является необходимым условием для назначения лечения. Позже тестирование на платной основе возобновилось. В настоящее время в Алма-Ате и Нур-Султане ПЦР-тест на COVID-19 можно сдать в ряде лабораторий. Стоимость теста — порядка 16 тысяч тенге (около 40 долларов).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.