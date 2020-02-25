СПОРТ

В Казахстане прошли соревнования с ловчими птицами

06:35 25/02/2020

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Более 50 человек со всех регионов Казахстана приняли участие в соревнованиях беркутчи. И даже плохая погода, которая внесла свои коррективы в регламент турнира, не помешала людям и птицам показать свое мастерство. Корреспонденты «МИР 24» Тимур Сандыбаев подробнее.

Шквалистый ветер легко сносит в сторону беркутов с двухметровым размахом крыльев, что говорить о более мелких птицах. Однако соревнования было решено не отменять. Пернатые охотники должны уметь работать в любых условиях. На этом этапе птицы должны выполнить команду перелететь с возвышенности на руку хозяина. Судьи оценивают насколько точно и быстро справляются с этой задачей пернатые хищники. Ануарбек Нурбек – один из самых молодых участников, ему 14 лет. Он впервые выступает на соревнованиях. Беркут достался мальчику от отца.

«Теперь я уже сам занимаюсь с птицей и приручаю к руке. Честно говоря, я немного волновался и поэтому не вышел в финал. Беркут не прилетел на руку, но я считаю, что это не его вина, а моя. Но ничего, буду и дальше участвовать и набираться опыта», – указал участник соревнований Ануарбек Нурбек.

Также судьи оценивают полет птицы. Обращают внимание на внешний вид, состояние беркута. «Всех птиц мы ловим в дикой природе, будь то беркут или ястреб, все они относятся к степным. Мы выходим на охоту в июне и подкладываем зайцев. Затем требуется ни один год, чтобы приручить пойманную птицу. Потом готовим к соревнованиям. Но вы должны понимать, что даже тогда беркут не становится ручным. Он воспринимает на не как хозяев, а как напарников по охоте», – указал участник соревнований Жанибек Кахарман. Охота с беркутом – зрелище не для слабонервных. Как правило, жертва даже не успевает понять, откуда происходит нападение. Соревнования проводились в течение трех дней. Всего было заявлено свыше 20 команд в категориях беркуты, соколы и ястребы.





Тимур Сандыбаев