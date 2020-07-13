Минута молчания в память о жертвах коронавирусной инфекции прошла в Казахстане, передает корреспондент Mpravda.com.

День траура по жертвам пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 объявлен в Казахстане в понедельник. В стране приспущены государственные флаги, в телевизионном и радиоэфире нет рекламы и развлекательных передач, сайты государственных органов и многих СМИ переведены в черно-белую цветовую гамму.

В день общенационального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса, в 12.00 по времени города Нур-Султан (09.00 мск) по всей стране была объявлена минута молчания.

Перед резиденцией Акорда глава государства Касым-Жомарт Токаев и другие должностные лица почтили память жертв пандемии коронавируса. Церемония транслировалась в прямом эфире республиканских телеканалов.

Общее число заражений коронавирусом в республике превышает 59,8 тысячи. Количество выздоровевших пациентов превышает 34 тысячи. В стране зафиксировано 375 случаев смерти от коронавируса.