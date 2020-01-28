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В Казахстане прошел экстремальный забег «Гонка кочевников»

06:30 28/01/2020

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Высокогорье и бег с препятствиями. В Казахстане прошла прошла «Гонка кочевников». Корреспондент «МИР 24» Максим Козлов наблюдал, как участники преодолевали сложнейшую полосу препятствий.

Экстремальный забег проводится дважды в год. Но зимний привлекает больше участников, ведь он намного сложнее. Проползти под колючей проволокой, взобраться на двухметровую стену и преодолеть десятки других препятствий. Каждый год организаторы стараются придумать новые, уникальные и максимально сложные испытания.

«Способ расстановки мы учитываем по силовой нагрузке. Сначала мы нагружаем ноги, потом руки, потом немножко даем отдохнуть рукам, даем поработать ногам. То есть, чтобы атлет от одного до другого препятствия мог немножечко отдохнуть», – рассказала организатор забега Елена Долбня. Если же с каким-либо заданием участник справиться не может, ему назначают штраф бурпи – это комбинация из отжиманий и прыжков.

Бросить курить, начать бегать по утрам и разбогатеть: Приложения вместо психолога Помимо расстояния и всех препятствий, участникам предстоит преодолеть еще и набор высоты. Старт начинается на отметке 1700, а финиш на двух тысячах. И все же полет фантазии организаторов имеет границы. Каждую трассу утверждает Международная федерация гонок с препятствиями. И где бы ни проводились соревнования, дистанции очень похожи. «Есть определенные правила. Если это препятствия, если это колючая проволока, то не меньше 20 метров. Если это рукоходы, то они не меньше шести метров. То есть определенный набор препятствий, он присутствует на всех гонках. Атлеты уже знают, что их ждут рукоходы, что их ждут канаты, что их ждет тяжелый экстрим, когда надо что-то переносить. Они где-то лазят, где-то бегают, в принципе, стандарты везде одинаковы», – отметила организатор Эльмира Эзями. Начинать подготовку нужно задолго до забега. Жансерик Сабиров – неоднократный победитель соревнований. Его секрет – это постоянные тренировки, правильное питание и отдых.

«Этот забег – это настоящая проверка твоей силы, воли в победе. Я участвовал на чемпионате Европы в прошлом году в городе Гдыня, там вошел в 50 лучших атлетов. Участников было больше 200, и я считаю, что это хороший результат. Там очень сильные участники, но когда я бегаю здесь, то понимаю, что наш уровень тоже очень высокий», – поделился участник соревнований Жансерик Сабиров.

В этом году вновь победил Жансерик. Теперь его цель выйти в число лучших на чемпионатах Европы и мира.





Максим Козлов