Ограничительные меры из-за коронавируса в Казахстане продлены до 2 августа, сообщил во вторник премьер-министр республики Аскар Мамин.

Ранее пресс-служба правительства Казахстана сообщила, что с учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в республике с 5 июля вводится двухнедельный карантин с возможностью его продления. В понедельник президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил, что действующие карантинные ограничения, введенные из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, будут продлены до конца июля.

«Идет вторая неделя строгих ограничительных карантинных мер. Рост заболеваемости стабилизируется. По предложению министерства здравоохранения для дальнейшей стабилизации эпидемиологической обстановки принимаем решение о продлении ограничительных мер в республике еще на 2 недели с 20 июля по 2 августа», — сказал Мамин на заседании правительства.

Он призвал казахстанцев строго придерживаться карантинных требований. «Очень важно следовать установленным мерам. Министерству здравоохранения, акиматам (местным исполнительным органам — ред.) и заинтересованным государственным органам реализовать все меры дальнейшего соблюдения карантина. Необходимый запас лекарственных препаратов имеется и постоянно пополняется. Необходимо обеспечить все меры по их четкому распределению по аптечным сетям и стационарам», — заявил Мамин.

Общее число заражений коронавирусом в республике превышает 61,7 тысячи. Количество выздоровевших пациентов превышает 35,9 тысячи. В стране зафиксировано 396 случаев смерти от коронавируса.