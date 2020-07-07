Информация о том, что у премьер-министра Казахстана Аскара Мамина диагностировали коронавирус, не соответствует действительности, сообщила во вторник пресс-служба правительства.

Слухи о том, что у Мамина коронавирус, появились в социальных сетях в понедельник. Некоторые интернет-пользователи пришли к такому выводу после сообщения о том, что первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 80-летием лично поздравили президент страны Касым-Жомарт Токаев, председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов и глава фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов.

«Информация о том, что у премьер-министра Казахстана Аскара Мамина диагностирован коронавирус, размещенная в некоторых Telegram-каналах, является фейком и не соответствует действительности. В настоящее время глава правительства работает согласно своему графику и ведет подготовку к расширенному заседанию правительства с участием главы государства, которое состоится 10 июля», — сообщили в пресс-службе правительства, попросив доверять только официальным источникам информации.

В Казахстане за минувшие сутки выявлено 1109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 49 683. На 6 июля в стране зафиксировано 264 случая смерти от коронавируса. Количество выздоровевших пациентов превышает 16 тысяч человек.