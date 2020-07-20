Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова опровергла слухи о том, что пациентам с коронавирусом в больницах запрещают пользоваться телефонами, заявив, что нельзя только делать фото и видео.

Ранее казахстанские СМИ сообщили, что в Западно-Казахстанской области пациентам, госпитализированным с коронавирусом, запрещают пользоваться мобильными телефонами, якобы они могут стать одним из источников заражения, а родные больных из-за этого не могут связаться с ними.

Есмагамбетова отметила, что «поступает очень много вопросов касательно использования мобильных телефонов пациентами с коронавирусной инфекцией».

«Моим постановлением запрещено использование мобильных телефонов, часов, наручных украшений врачами, работающими в грязной зоне, потому что эти вещи могут стать причиной дальнейшего распространения инфекции. Для пациентов нет запрета на использование мобильных телефонов, но есть запрет на аудио-, фото- и видеосъёмку в больнице. Объясню, почему. В период пандемии очень часто распространяются видеозаписи из стационаров, на которых запечатлены больные. К сожалению, зачастую видеосъёмка ведётся без разрешения самих больных, находящихся не в состоянии дать разрешение на видеосъёмку, таким образом, нарушается право каждого гражданина на неприкосновенность частной жизни», — написала Есмагамбетова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что «видеозаписи используются как инструмент давления на медицинских работников, зачастую больные, не согласные с лечением согласно утверждённому протоколу оказывают давление на врачей и медсестер путём осуществления видеозаписи процедур». «Запрет на видео, аудио и фотосъемку никак не сказывается на возможности связи пациентов с родственниками и близкими», — заявила Есмагамбетова.

В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 499 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 71 838. Число выздоровевших пациентов превышает 43 тысячи. В стране зафиксировано 464 случая смерти от коронавируса.