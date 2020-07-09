Порядка 1,4 тысячи врачей и 1,7 тысячи средних медицинских работников не хватает в Казахстане для борьбы с коронавирусом, заявила в четверг заместитель министра здравоохранения республики Ажар Гиният.

Казахстан за минувшие сутки выявил 1962 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 53 021. На 6 июля в стране зафиксировано 264 случая смерти от коронавируса. Данные о летальных исходах в стране обновляются еженедельно. Количество выздоровевших пациентов превышает 34,1 тысячи.

«На сегодня в противоэпидемическими мероприятиях задействованы 46 тысяч медицинских работников, из них 9 тысяч — врачи. Непосредственно в инфекционных и провизорных больницах работает более 23 тысяч медработников, из них 5 тысяч — врачи. Не хватает врачей, сегодня потребность во врачах — 1400, а средних медработников — 1700», — сказала Гиният на брифинге.

Она отметила, что не все частные и ведомственные клиники подключены к этой работе. По ее словам, незадействованные врачи могли бы помочь сейчас своим коллегам.