Мероприятия, ранее запланированные ко Дню столицы, отменены в Казахстане из-за коронавируса, они пройдут в режиме онлайн, сообщила в среду пресс-служба акимата (мэрии) Нур-Султана.

В среду в соцсетях появилась информация о мероприятиях с массовым скоплением людей, которые якобы запланированы на День столицы в Нур-Султане. Пользователи восприняли это крайне негативно, посчитав неуместным проводить праздничные мероприятия на фоне напряженной ситуации с коронавирусом. День столицы празднуют в Казахстане 6 июля и делают это всегда с большим размахом, в тот же день отмечает свой день рождения первый президент республики Нурсултан Назарбаев. В этом году ему исполнится 80 лет.

«В связи с эпидситуацией ранее запланированные ко Дню города мероприятия отменены. Мероприятия будут только в режиме онлайн», — говорится в сообщении на сайте администрации города.

По данным пресс-службы, большая часть мероприятий носит социальный характер. «Откроются социально важные объекты, такие как реабилитационные центры для детей с особыми потребностями, социальный центр «Касипкер ана» – центр будет обучать безработных женщин основам ведения МСБ, запланировано открытие станции скорой помощи и медцентра «Доктор у дома» в районе Жагалау и других социальных объектов без массового посещения людей», — отмечается в сообщении.

Кроме того, состоится вручение очередникам и дольщикам ключей от квартир, мероприятие пройдет с ограниченным числом людей и строгим соблюдением санитарных норм: обязательно быть в масках, соблюдать социальную дистанцию.

В Казахстане подтверждены более 41 тысячи случаев коронавируса, более 13,5 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрированы 188 летальных случаев.