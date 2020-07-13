Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник подписал указ о присвоении посмертно званий «Герой труда» двум врачам, сообщила пресс-служба главы государства.

День траура по жертвам пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 объявлен в Казахстане в понедельник. В стране приспущены государственные флаги, в теле- и радиоэфире нет рекламы и развлекательных передач, сайты государственных органов и многих СМИ переведены в черно-белую цветовую гамму.

«За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга присвоить высшую степень отличия — звание «Қазакстаннын Енбек Ері» (Герой труда Казахстана — ред.) с вручением знака особого отличия — золотой звезды и ордена «Отан» (Отчизна — ред.) заведующему отделением ГКП «Кокшетауская городская многопрофильная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области Исаеву Олегу Николаевичу (посмертно), главному врачу ГКП «Областная клиническая инфекционная больница» Актюбинской области Козбагарову Калихану Есбосыновичу (посмертно)», — говорится в тексте указа.

Ранее пресс-служба министерства здравоохранения упоминала Исаева в числе медработников, скончавшихся от коронавирусной инфекции. В свою очередь Козбагаров, по данным актюбинских СМИ, скончался 10 июля от пневмонии, его тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

Общее число заражений коронавирусом в республике превышает 59,8 тысячи. Количество выздоровевших пациентов превышает 34 тысячи. В стране зафиксировано 375 случаев смерти от коронавируса.