В Казахстане за минувшие сутки выявлено 1376 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 51 059, сообщила в среду межведомственная комиссия (МВК) по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее минздрав сообщил, что на 6 июля в стране зафиксировано 264 случая смерти от коронавируса. Данные о летальных исходах в стране обновляются еженедельно. Количество выздоровевших пациентов превышает 16,9 тысячи.

«Зарегистрированы 1376 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей — 529, бессимптомных носителей — 847», — говорится в сообщении МВК в ее Telegram-канале.

Наибольшее число новых случаев заболевания за сутки выявлено в Атырауской (264) и Карагандинской (184) областях, а также Алма-Ате (143).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.