В Казахстане за минувшие сутки выявлено 1109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 49 683, сообщила во вторник межведомственная комиссия (МВК) по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее минздрав сообщил, что на 6 июля в стране зафиксировано 264 случая смерти от коронавируса. Количество выздоровевших пациентов превышает 16 тысяч человек.

«Зарегистрированы 1109 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей — 460; бессимптомных носителей — 649», — говорится в сообщении МВК в ее Telegram-канале.

Наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в Алма-Ате (157), Западно-Казахстанской (128) и Атырауской (101) областях.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.