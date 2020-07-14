Общее число летальных исходов от COVID-19 в Казахстане достигло 396, сообщило министерство здравоохранения республики.

Ранее пресс-служба министерства здравоохранения сообщала, что в Казахстане зарегистрированы 111 смертей от коронавируса с 7 по 12 июля, а общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 375.

«Зараженные — 61 755, выздоровели — 35 911 (58%), на лечении — 25 448, умершие — 396 (0,6%)», — говорится на слайдах минздрава, продемонстрированных в ходе заседания правительства во вторник.