В Казахстане зарегистрированы 111 смертей от коронавируса с 7 по 12 июля, общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 375, сообщило министерство здравоохранения республики.

По состоянию на 6 июля, в Казахстане было зафиксировано 264 смертей от коронавирусной инфекции. В настоящее время Минздрав практикует еженедельное обновление статистики по летальным исходам от COVID-19.

«Зарегистрированы 111 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане с 7 по 12 июля… Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 375 случаев с летальным исходом», — говорится в сообщении минздрава.

По данным ведомства, наибольшее число новых летальных случаев за неделю произошло в Карагандинской области (37), Алма-Ате (24) и Нур-Султане (18).

Общее число заражений коронавирусом в Казахстане превышает 58 тысяч. Количество выздоровевших пациентов превышает 33,8 тысячи.