Более 50 медиков скончались в Казахстане из-за коронавируса с начала пандемии, сообщил в четверг председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Тимур Султангазиев.

В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 674 случая коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 65 188. Количество выздоровевших пациентов превышает 38 тысяч. В стране зафиксировано 396 случаев смерти от коронавируса.

«Умер, к сожалению, 51 наш медработник, наши глубокие соболезнования родным и близким, коллегам, это наши товарищи», — сказал Султангазиев на брифинге.

По его словам, глава государства Касым-Жомарт Токаев 13 июля посмертно наградил всех погибших медиков государственными наградами.

Ранее пресс-служба правительства сообщала, что в случае заболевания коронавирусной инфекцией медработника единовременные выплаты составят 2 миллиона тенге (4,5 тысячи долларов), в случае смерти – 10 миллионов тенге (22,4 тысячи долларов).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 13,1 миллиона случаев заражения, свыше 574 тысяч человек скончались.