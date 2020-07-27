Власти Катара решили раньше установленного времени начать очередной этап снятия ограничений, связанных с коронавирусом, из-за значительного сокращения числа случаев COVID-19, сообщил журналистам глава Национальной стратегической группы по борьбе с коронавирусом Абдель Латыф аль-Хайль.

«Со вторника, 28 июля, вместо 1 августа, в Катаре откроются спортивные залы, парикмахерские, салоны красоты и рестораны при условии соблюдения превентивных мер для недопущения распространения коронавируса», — сказал аль-Хайль.

Ранее власти Катара планировали начать третий этап снятия ограничений с 1 августа.

Как отметил глава группы, ситуация с распространением коронавируса в Катаре, который, согласно исследованиям, занимает одно из первых мест в мире по числу заболевших коронавирусом на 100 тысяч человек населения, заметно улучшилась по сравнению с началом июля. По его словам, сейчас прирост зараженными ежедневно составляет 250-400 человек по сравнению с двумя тысячами в июне, а в больницы с серьезными осложнениями поступают ежедневно по 40-60 человек по сравнению с 300, которых приходилось принимать лечебным учреждениям на пике в начале июля. При этом, сказал аль-Хайль, основная группа болеющих в Катаре коронавирусом в настоящее время — это молодые люди в возрасте от 25 до 45 лет, заболевшие в возрастной группе старше 55 лет встречаются редко.

Тем не менее, он предупредил о необходимости по-прежнему соблюдать меры предосторожности в общественных местах, особенно в дни мусульманского праздника Ид аль-Адха, который приходится на конец июля — начало августа, а людям с хроническими заболеваниями — реже выходить из дома.

Власти Катара ранее обнародовали план постепенной отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом, согласно которому жизнь в стране в зависимости от уровня заболеваемости вернется в нормальное русло не раньше середины сентября.

Одно из самых маленьких по числу населения и площади государств в арабском мире, Катар долгое время удерживал второе место среди арабских стран по приросту заболевшими коронавирусом. Однако с июля их число снизилось в шесть раз. По последним данным минздрава Катара, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии составило 109 597, выздоровели 106 328, за последние сутки по данным на понедельник вирус выявлен у 292 человек. При этом показатель смертности в Катаре остается одним из самых низких в мире — 165 летальных исходов.