Испанский писатель Хуан Марсе, представитель «поколения пятидесятых годов», скончался в Каталонии в возрасте 87 лет, сообщает издание Pais.

По его данным, Марсе умер прошлым вечером в Барселоне.

Марсе родился в Барселоне 1933 году. Его творческий путь начался в конце 50-х годов XX века. Одним из наиболее известных произведений писателя является роман «Последние вечера с Тересой» (1965), благодаря которому Марсе получил Премию Библиотеки Бреве – ежегодную награду, которая вручается за лучшее произведение на испанском языке. Как отмечает Pais, в данном романе Марсе «создает сатирические очертания каталонской буржуазии». Среди других известных произведений писателя — романы «Двуликий любовник» (1990), «Хвосты ящерицы» (2000), «Чары Шанхая» (2002), «Любовные песни в клубе Лолиты» (2005) и многие другие. Некоторые работы Марсе были экранизированы.

В 2008 году писатель был удостоен крупной литературной премии Мигеля де Сервантеса, ему также были вручены ряд других литературных наград.

Марсе считается представителем «поколения пятидесятых годов», объединившего литераторов-новаторов, прославившихся после Гражданской войны в Испании (1936-1939).