Правительство испанской Каталонии расширило требования не выходить из дома, если в этом нет необходимости, для граждан еще трех муниципалитетов в связи с резким ростом числа случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

«Технический комитет службы общественной безопасности Каталонии (Procicat) сегодня одобрил применение мер по сдерживанию эпидемических вспышек COVID-19 в муниципалитетах Фигерас и Вилафант в районе Альт-Эмпорда и в Сан-Фелиу-де-Льобрегат в Барселоне», — говорится в заявлении каталонского правительства.

Население этих трех муниципалитетов составляет около 100 тысяч человек.

Меры, утвержденные каталонскими властями в отношении этих городов, аналогичны тем, которые действуют в столичном районе Барселоны и в районах Сегрия и Ла-Ногера в провинции Лерида.

Помимо просьбы к населению оставаться в своих домах, если в обратном нет необходимости, они включают в себя запрет на проведение собраний более десяти человек. Эта норма распространяется на такие мероприятия, как свадьбы, религиозные службы, торжества и похоронные церемонии.

Кроме того, приостановлено открытие культурных объектов, таких как театры, кинотеатры и спортивные стадионы, парки развлечений, спортивные залы и ночные клубы.

Эти меры вступят в силу после их утверждения судебным органом и будут действовать в течение 15 дней — периода, который правительство может изменить в зависимости от развития пандемии.