Группа из 13 туристов застряла на горе Говерле в Карпатах из-за непогоды, сообщается в субботу на сайте Госслужбы по ЧС Украины.

«В 13.45 (совпадает с мск — ред.) в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступило сообщение, что в районе горы Говерла, во время прохождения туристического маршрута, группа отдыхающих в количестве 13 человек, среди которых шестеро детей в возрасте от полутора до 12 лет, попала под сильный ливень и нуждается в помощи», — говорится в сообщении.

К месту их пребывания направлено четверо спасателей и две единицы техники горного поисково-спасательного отделения.

Около 17.00 мск спасательная группа встретилась с туристами. В настоящее время работники Госслужбы сопровождают шестерых детей и двух женщин к транспортному средству. Их доставят вездеболотоходом в село Лазещина. Остальные члены группы в сопровождении спасателей продолжат спуск к населенному пункту пешком.