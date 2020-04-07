Все новости на карте

Директора комбината школьного питания в Питкярантском районе Карелии уводили из-за продуктовых наборов для детей, в которых оказались гнилые яблоки и жуки в муке. Об этом сообщил глава администрации Питкярантского района Дмитрий Трошин.

Во вторник в соцсетях появились фотографии и жалобы родителей по поводу бесплатных продуктовых наборов для детей, которые в условиях пандемии коронавируса получают сухие пайки взамен положенных им горячих обедов в школе. В пайки попали гнилые картофель и яблоки, в муке обнаружились жуки, в других наборах вместо яблок было по две сосиски.

«Я, как и вы, возмущен сегодняшней ситуацией с продуктовыми пакетами, сложившейся в городе. Директор комбината школьного питания, принявшая решение о подобном комплектовании продуктовых пакетов, уволена. Сухпайки будут выданы всем, кому положено. Приношу свои извинения за ситуацию, сложившуюся с выдачей продуктовых пакетов в школе №2. С 9 апреля начнется выдача новых продуктовых наборов всем льготным категориям детей», — написал Трошин на своей странице «ВКонтакте».

Видео дня. Секс-скандал: мэр приставал к заму на видеосовещании