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Продажу алкоголя ограничили в Карелии в связи с распространением коронавирусной инфекции, купить спиртные напитки можно будет только с 10.00 до 14.00, соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.

В Карелии введен режим самоизоляции с 1 апреля. Выходить на улицу можно будет в исключительных случаях: если нужна экстренная медпомощь, на работу, в магазин или аптеку, вынести мусор, для выгула домашних животных в пределах 100 метров от дома, при необходимости ухода за инвалидами и пожилыми.

«Организациям, осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции, установить время продажи алкогольной продукции с 10:00 часов до 14:00 часов», — говорится в тексте документа, который глава республики опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На сегодняшний день коронавирус в Карелии, предварительно, выявлен у двух человек, анализы пока не подтверждены.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 2337 в 73 регионах, всего скончались от болезни 17 человек.

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