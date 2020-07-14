Власти Венесуэлы сообщили об усилении санитарных мер в столице и соседнем штате Миранда в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

«Президент Николас Мадуро сообщил президентской комиссии по COVID-19 о переходе на первый уровень радикального карантина в столичном округе и штате Миранда, начиная с 15 июля, в связи с ростом числа случаев заболевания и с целью здравоохранения», — сообщила вице-президент Дэлси Родригес в своем микроблоге Twitter.

Ранее власти страны в четвертый раз продлили на 30 дней режим ЧС, введенный в республике 13 марта для борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Действие режима ЧС согласно новому указу будет продолжаться до 10 августа.

По последней информации, в Венесуэле выявлены 9465 случаев COVID-19, от осложнений скончались 89 человек.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.