Коронавирус выявлен за сутки еще у трех жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 215, сообщили в понедельник в минздраве Карабаха.

Ранее карабахские власти продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 12 августа. В воскресенье минздрав непризнанной НКР сообщил о первом случае смерти пациента с подтвержденным коронавирусом, уточнив, что причиной смерти стала другая болезнь.

«В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха — ред.) COVID-19 подтвержден у 215 граждан. Выздоровели 153 пациента», — говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. По данным минздрава, на изоляции в республике находятся 128 жителей, проведены 4774 теста на наличие коронавирусной инфекции.

В ведомстве отметили, что два новых случая коронавируса выявлены в столице Карабаха Степанакерте, еще один — в селе Айгеста Аскеранского района. Состояние девяти пациентов врачи оценивают как тяжелое, десяти — средней тяжести.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,7 миллиона случаев заражения, свыше 640 тысяч человек скончались.