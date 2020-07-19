Коронавирус выявлен за сутки еще у одного жителя непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 168, сообщили в воскресенье в минздраве Карабаха.

Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 12 августа. В субботу сообщалось о 167 подтвержденных случаях COVID-19 и 134 выздоровевших пациентах.

«В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха — ред.) COVID-19 подтвержден у 168 граждан. Выздоровели 134 пациента», — говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. По данным минздрава, на изоляции в республике находятся 57 жителей, проведены 3702 теста на наличие коронавирусной инфекции.